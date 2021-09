Depuis ce matin, la Guinée est sous le contrôle des Forces spéciales, à sa tête, le Colonel Mamady Doumbouya

Après les Nations Unies, c’est au tour de l’institution sous-régionale de brandir des menaces de sanctions contre les putschistes, suite à la suspension de la Constitution en vigueur et l’arrestation d’Alpha Condé.

L’intégralité de la déclaration de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

La CEDEAO note avec une grande préoccupation, les récents développements politiques survenus à Conakry, République de Guinée. Elle condamne avec la plus grande fermeté, cette tentative de coup d’État de ce dimanche 05 septembre 2021.

La CEDEAO exige le respect de l’intégrité physique du président de la République, le professeur Alpha Condé et sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de toutes les personnalités.

Elle exige également le retour à l’ordre constitutionnel sous peine de sanctions.

La CEDEAO réaffirme sa désapprobation de tout changement politique anticonstitutionnel.

Elle demande aux forces de défense et de sécurité de demeurer dans une posture de républicaine et exprime sa solidarité envers le peuple et le gouvernement guinéen.