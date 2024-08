La deuxième journée du tournoi ouest africain dénommé “West Africa Champion’s Cup” s’est poursuivie ce lundi au stade Mbalou Mady Diakité Glao de Kankan, offrant des moments palpitants aux supporters présents.

Le premier match a opposé le champion de Guinée 2024, le Milo FC de Kankan, au club industriel de Kamsar (CIK). Malgré le soleil et une chaleur ardente, le stade était archi-comble, démontrant la passion des fans pour ce tournoi régional. Dès le coup de sifflet final, c’est le Milo FC qui est sorti vainqueur avec un score de 1 but à 0, grâce à une performance remarquable de leur capitaine, Siaka Koita, qui a inscrit l’unique but du match.

Le derby malien, qui s’est joué à 16h, a vu le champion du Mali 2024, Djoliba AC, s’imposer avec autorité face au Stade Malien. Le Djoliba AC a corrigé son adversaire sur un score net de 3 buts à 0. Les buts ont été inscrits par Boua Kane, Armer Kader et Zoumana Simpara, chacun montrant un talent et une précision remarquables.

Les supporters attendent avec impatience le prochain rendez-vous mercredi, où le champion du Mali, Djoliba AC, croisera le fer avec le champion de Guinée, Milo FC, promettant un match intense entre deux équipes en pleine forme. Parallèlement, le Stade Malien tentera de se racheter en affrontant le CIK de Kamsar, cherchant à obtenir leurs premiers points dans cette compétition.

