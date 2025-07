Sous l’impulsion du général Mamadi Doumbouya, la Guinée amorce une révolution silencieuse mais décisive dans le secteur de l’éducation. À Dalaba, les classes préparatoires aux grandes écoles incarnent le fer de lance de cette ambition présidentielle portée par une vision : bâtir une élite nationale au service du développement stratégique.

Depuis la prise de responsabilité du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), le 5 septembre 2021, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a inscrit l’éducation au cœur de son projet de refondation nationale. Fidèle à sa doctrine de « rupture par le mérite et la compétence », il a engagé la Guinée dans un vaste chantier de réarmement intellectuel et technique. La création des CPGE de Dalaba, adossée à la Simandou Academy, incarne cette volonté de redonner à la Guinée la maîtrise de son avenir.

À travers cette initiative inédite, le chef de l’État entend doter le pays de centres d’excellence capables de produire localement les profils stratégiques nécessaires à l’exploitation intelligente de ses ressources naturelles, à la modernisation de ses infrastructures, et à l’essor d’une économie numérique souveraine.

Jusqu’ici, la formation des élites guinéennes dépendait largement d’institutions étrangères. Une situation que le général Doumbouya a souhaité corriger dès le début de sa gouvernance en impulsant une transformation structurelle du système éducatif national. Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de Dalaba apparaissent ainsi comme la réponse concrète et stratégique du chef de l’État à la double urgence : l’autonomisation des parcours d’excellence et l’arrimage de la formation aux priorités nationales.

Pensée comme un véritable hub de formation d’élite, la Simandou Academy constitue le socle intellectuel et technologique de la future économie guinéenne. En concentrant ses efforts sur la filière scientifique et technique, le gouvernement vise à former les ingénieurs, data scientists, urbanistes, économistes et experts énergétiques qui piloteront les grands projets structurants du pays.

L’idée maîtresse du président Doumbouya est claire : faire émerger une génération d’experts formés localement, imprégnés des enjeux nationaux, et capables de négocier d’égal à égal avec les partenaires internationaux sur les grands chantiers, à commencer par le projet minier de Simandou, l’un des plus grands gisements de fer au monde.

Implanté à Sébhory, à 12 km de Dalaba, sur un domaine de 52 hectares, le campus des CPGE offre un environnement à la hauteur des standards internationaux :

un bloc pédagogique et des laboratoires ultramodernes ;

un centre de sciences de l’ingénieur aux normes européennes ;

des dortoirs modernes, une infirmerie, un réfectoire et un forage d’eau autonome ;

des infrastructures sportives et un cadre de vie propice à l’émulation intellectuelle.

Plus qu’un établissement scolaire, ce site est le prototype d’un nouveau modèle éducatif voulu par le président de la République : souveraineté académique, excellence locale, et finalité stratégique.

Pour la première fois, un établissement guinéen prépare des étudiants à intégrer les plus prestigieuses écoles scientifiques d’Europe via les concours :

Banque Mines-Ponts, CentraleSupélec,

INP (ex-CCP), Polytechnique X, ESPCI Paris,

ENS Paris-Saclay, Lyon, Rennes,

ECC, etc.

Ce positionnement inédit démontre que la Guinée n’est plus en marge des circuits de formation d’élite. Grâce à une pédagogie rigoureuse, un corps professoral internationalisé et des contenus harmonisés aux standards européens, les CPGE de Dalaba sont en passe de faire du pays un acteur crédible de la compétition académique mondiale.

L’inauguration officielle ce 5 juillet 2025 n’est pas seulement un évènement académique : elle symbolise la matérialisation d’une vision présidentielle fondée sur la méritocratie, la technicité et la fierté nationale. Elle réaffirme également l’ambition du président Doumbouya de créer une rupture historique avec les logiques d’importation de savoirs et d’exil académique.

Par ce projet, la Guinée reprend la main sur la formation de ses cerveaux, capitalise sur ses ressources et affirme sa souveraineté dans les domaines clés du développement.

Avec les CPGE de Dalaba et la Simandou Academy, le président de la République esquisse une diplomatie du savoir, où la Guinée se présente comme un pôle régional de formation d’élite. Le pays entend accueillir à terme des étudiants d’Afrique de l’Ouest, contribuant à renforcer sa place dans l’architecture éducative et géopolitique du continent.

En lançant les CPGE de Dalaba, le général Mamadi Doumbouya redonne à la Guinée confiance en son potentiel humain. Cette école d’élite n’est que le prélude d’une ambition plus vaste : faire de la jeunesse guinéenne le moteur d’un État stratège, souverain et résolument tourné vers l’avenir.