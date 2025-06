Le dossier de Hadja Fanta Domani Konaté, mise en cause dans une vaste affaire d’escroquerie présumée impliquant plus de 400 candidats au pèlerinage à La Mecque, a été officiellement transmis au cabinet d’instruction du Tribunal de première instance de Mafanco.

Soupçonnée d’avoir floué des centaines de fidèles en recueillant des sommes importantes censées couvrir les frais du Hadj 2025, l’accusée a déjà été entendue à plusieurs reprises, comme l’a indiqué son avocat, Me Salifou Béavogui : « Elle a été suffisamment entendue à la Direction centrale de la police judiciaire, puis déférée au parquet. Le doyen des juges d’instruction a été saisi, et elle a été interrogée au fond, conformément à la loi », a-t-il précisé.

L’avocat affirme suivre de près l’évolution de la procédure, en insistant sur le respect scrupuleux des garanties légales accordées à sa cliente : « Nous suivons de près le déroulement de la procédure, en veillant scrupuleusement au respect de ses droits, notamment le libre accès au dossier, la présomption d’innocence et les droits de la défense. »

Malgré sa posture de défense, Me Béavogui n’a pas caché son émotion face au sort des nombreux fidèles affectés : « Ce sont des hommes et des femmes venus de tous les horizons, mus par une foi sincère, qui ont investi leurs économies pour accomplir le cinquième pilier de l’islam. Ils ne méritaient pas ce sort. C’est profondément regrettable, et je suis très affecté par cette situation. La volonté divine est ce qu’elle est, mais cela reste une épreuve humaine douloureuse. »

Concernant les allégations selon lesquelles Hadja Fanta Domani Konaté aurait agi au nom d’une agence supposément liée à une personnalité influente, l’avocat appelle à la prudence : « À ce stade, je ne peux pas me prononcer sur l’existence formelle de l’agence ni sur l’utilisation présumée du nom de la mère du président. Ce sont des éléments que seule l’enquête pourra confirmer. Le dossier est encore couvert par le secret de l’instruction. »

Me Béavogui a confirmé que sa cliente est actuellement en détention depuis son déferrement, survenu le vendredi précédent : « Si mes souvenirs sont bons, cela fera bientôt une semaine qu’elle est en détention. Nous attendons la suite de l’instruction, puis l’audience publique qui permettra, nous l’espérons, de faire toute la lumière sur cette affaire. »

En attendant, l’émotion reste vive chez les victimes présumées, dont le rêve spirituel s’est effondré. Ce dossier pourrait déboucher sur un procès très suivi, à la croisée d’enjeux sociaux, religieux et financiers majeurs.