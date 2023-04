Les opérations d’enlèvement des encombrants physiques sur la voie publique dans Conakry et environs, ont commencé ce mercredi 05 avril 2023.

Dans la commune de Ratoma, c’est le maire Alpha Oumar SAKHO qui a procédé au lancement de cette opération à Hamdallaye rond-point. A cette occasion, le Maire a rassuré que cette opération va continuer puisque cela concerne toutes les communes de Conakry. « On est là conformément aux instructions des autorités, de recommencer et continuer l’opération de déguerpissement des encombrants physiques sur la voie publique. Aujourd’hui, c’est un lancement. Nous commençons ici au rond-point (Hamdallaye NDLR) et nous allons suivre l’artère du littoral et la route Le prince. Après, les grandes artères, nous allons rentrer dans les quartiers pour débarrasser des voies publiques tous les encombrants physiques que nous allons rencontrer. Beaucoup ont enlevé librement, mais par contre, il y a des réticents. Donc c’est à avec eux qu’on est obligé d’utiliser la force publique. De toute façon, l’emprise va être l’utilité publique. Ça va être pour tout le monde. Nous allons dégager pour que la circulation soit fluide et pour que notre commune soit belle. J’appelle tout le monde à coopérer, à quitter librement », a-t-il lancé.

Présent au lancement, le chef de quartier d’Hamdallaye mosquée Mohamed Soumah se dit content de cette opération. « Ça me fait grand plaisir. On avait déguerpi ici pour la première fois mais je ne sais pas comment ces gens-là sont revenus s’installer encore. Donc si la commune se lève aujourd’hui pour venir déguerpir, c’est un grand plaisir. Personne ne s’installera ici maintenant. Aucun d’entre eux n’a un document ici. Personne n’est allé me montrer le document d’installation visé par le maire. Maintenant quiconque s’installe, je viendrai moi-même le déguerpir », a-t-il insisté.

Par contre, Boubacar Barry victime de ce déguerpissement pointe un doigt accusateur certains responsables de la commune. Il déclare avoir occupé cet endroit à travers certains responsables de la mairie. Barry affirme tout de même n’avoir aucun papier attestant qu’il doit occuper ce domaine public : « Nous sommes allés à la commune, on a donné de l’argent à certaines personnes de la commune pour que nous restions ici, mais aujourd’hui leur numéro ne passe pas. Nous leur avons donné plus de trois millions et elles ne nous ont données aucun papier d’installation. Et c’est hier qu’ils ont coché nos baraques. Ce qu’ils ont fait aujourd’hui, nous laissons à Dieu. »

Après avoir fait le tour des cinq communes, le contrôleur général Sampil Abdoulaye, directeur général de la Police nationale indique que c’est une guerre qui est engagée contre les occupations anarchiques.

« Nous repartons ce matin en guerre contre les occupations anarchiques des emprises de la voie publique. Nous sommes tous mobilisés les forces défense et de sécurité, gendarmerie et police en collaboration avec les collectivités locales et le gouvernorat pour mettre fin à l’envahissement anarchique de nos emprises. La particularité de cette opération nous optons maintenant sur la pérennisation. Il y a eu plus opération de déguerpissement, mais qui n’ont pas eu d’impact, parce qu’une fois qu’on déguerpi les gens, ils reviennent dans les zones déguerpies. Cette fois-ci les lieux déguerpis nous allons les surveiller pour empêcher que les gens reviennent. Et ceux qui vont récidiver, seront sanctionnés », a averti le Directeur général de la police nationale.

Pour rappel, la campagne de sensibilisation de cette opération a démarré depuis le 14 février dernier.