Le Premier ministre Bah Oury a abordé l’épineuse question de la candidature du général Mamadi Doumbouya lors de sa conférence animée ce mercredi 5 mars 2025 à Conakry. Interrogé sur le soutien qu’il apporte à Doumbouya, alors qu’il s’était opposé à celle du capitaine Moussa Dadis Camara en 2009, Bah Oury a mis en lumière un problème de contexte.

Il affirme que la candidature du chef de la junte dépendra des conditions définies par la nouvelle constitution. Il soutient cependant que l’actuel président de la transition dispose d’un bilan qui plaide en sa faveur.

“La candidature du général Mamadi Doumbouya, c’est la Constitution qui prime. Indépendamment de la volonté de quiconque, la décision finale de la candidature revient au président de la République. Si la Constitution lui permet, à partir de ce moment-là, en toute objectivité, il n’y a aucune raison de lui refuser”, a-t-il déclaré, ajoutant que les populations, lors de l’immersion gouvernementale, avaient salué le bilan du chef de l’État.

“Les populations estiment qu’il y a un espoir. Un espoir que ce qui est en train d’être fait peut s’améliorer et se développer dans divers domaines au fil du temps.”

Bah Oury a justifié son opposition à la candidature de Dadis en 2009 en évoquant le contexte politique de l’époque, qu’il jugeait catastrophique pour le pays. Il invite les journalistes qui l’accusent d’incohérence à placer les événements dans leur contexte.

“Il ne s’agit pas d’aligner des faits qui semblent similaires et de dire que c’est la même chose. Le troisième mandat envisagé en 2020 suivait la même logique que celle à l’œuvre à l’époque. Le peuple est souverain, et sa souveraineté peut s’exprimer à travers les élections, mais aussi par un climat et une démarche qui permettent à tous les acteurs de se poser la question : est-ce que le peuple est satisfait ? Est-ce qu’il adhère ? De manière réaliste, le peuple, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur, estime que cette expérience en cours doit être poursuivie”, a estimé le chef du gouvernement.

Pour garantir la stabilité, Bah Oury rappelle la nécessité impérative de mettre en œuvre un vaste programme qui dépasse les individualités, précisant qu’il a toujours mis en avant l’intérêt général plutôt que ses propres ambitions.

“Il y aura des ajustements, des erreurs d’approche, mais la volonté d’améliorer les choses, d’être toujours à l’écoute des aspirations de la population, est un élément déterminant. Je sais qu’en politique, il existe de nombreuses ambitions individuelles. Et personnellement, dans ma vie politique, je n’ai pas mis en avant mon ambition personnelle”, s’est-il félicité.