Fille du tout premier président de la Cour constitutionnelle, feu Kéléfa Sall, Khaité Sall a officiellement pris fonction en qualité de ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, ce mercredi 4 février 2026.

À l’occasion de cette cérémonie, la nouvelle ministre a rendu un hommage appuyé à son père, figure marquante de la vie institutionnelle guinéenne, notamment en 2015 lorsqu’il avait mis en garde l’ancien président Alpha Condé contre les « sirènes révisionnistes ».

« Je voudrais rendre un hommage émérite à un homme exceptionnel, dont la dimension humaine, l’amour pour la même patrie, le respect de la dignité humaine, l’affection pour les causes justes et à la justice sont sans commune mesure », a-t-elle déclaré, exprimant sa profonde émotion et le regret de ne pouvoir partager ce moment avec lui.

« J’aurais tout donné pour qu’il soit là aujourd’hui, mais hélas, le maître des cieux, l’omniscient et l’omnipotent en a décidé autrement », a-t-elle ajouté.

Revenant sur la relation particulière qui la liait à son père, Khaité Sall l’a décrit comme un repère constant, tant sur le plan personnel que professionnel. « Cet homme fut mon meilleur ami, mon confidant, ma référence, ma boussole, mon instituteur, mon maître », a-t-elle confié.

La ministre a également rappelé les valeurs fondamentales que lui a transmises son père, fondées sur le sens du service public et l’engagement envers la nation. « Je me souviendrai toujours de nos longues et interminables conversations où constamment et inlassablement, il ne cessait de murmurer que “servir utilement son pays et demeurer au service permanent de ses compatriotes sont la clé de voûte de tout développement personnel” », a-t-elle indiqué.

Pour Khaité Sall, cet héritage moral constitue aujourd’hui un socle essentiel dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. « Je voudrais parler de mon feu père, Kéléfa Sall, arrachée à notre affection, mais dont le parcours m’inspire et m’oblige à garder une conduite irréprochable au service de l’État et de l’intérêt général du peuple de Guinée », a-t-elle affirmé.

S’adressant enfin à ses collaborateurs, la nouvelle ministre a lancé un appel à la cohésion et au travail collectif. « Chers collaborateurs, j’entame ce nouveau chapitre avec la main tendue et le cœur confiant », a-t-elle déclaré, invitant l’ensemble des acteurs du ministère à un engagement responsable au service du système de santé guinéen.