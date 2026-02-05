Le vendredi 05 février 2016, se tint au siège national de l’Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG) une réunion du bureau exécutif du parti. Réunion à laquelle décide de prendre part le vice-président du parti Bah Oury exclu la veille.

La situation est tendue au siège du parti à la Minière dans la banlieue de Conakry le 05 février 2016, pour cause, un des vice-présidents du parti fraîchement revenu d’exil a été exclu pour indiscipline et insubordination, exclusion qu’il décide de braver pour prendre part à la réunion du bureau exécutif.

Des heurts éclatent entre différents militants du principal parti de l’opposition en Guinée, les heurts opposent des partisans de Bah Oury qui vient alors d’être déchu de ses fonctions de vice-président à ceux de Cellou Dalein Diallo. Un coup de feu retentit et fauche mortellement le journaliste Mohamed Koula Diallo venu couvrir l’événement.

Un procès est organisé et dans le verdict rendu par le tribunal de première instance de Dixinn en janvier 2018, la cour condamne « Tchiân’guël » dans les liens de la culpabilité et le condamne par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité, décerne mandat d’arrêt contre lui.

Dix ans après la mémoire du journaliste Mohamed Koula Diallo reste vive dans le paysage médiatique guinéen. Sa disparition continue d’être perçue comme un symbole des risques auxquels sont exposés les professionnels de l’information dans l’exercice de leur métier. Chaque année, confrères, proches et organisations de défense de la liberté de la presse rappellent la nécessité de garantir la sécurité des journalistes et de lutter contre l’impunité afin que de tels drames ne se reproduisent plus en Guinée.