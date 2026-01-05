Confirmé vainqueur de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 par la Cour suprême, Mamadi Doumbouya s’est adressé à la nation dans son tout premier discours officiel depuis la proclamation des résultats définitifs. Une allocution solennelle, diffusée sur les antennes de la RTG, au cours de laquelle le président élu a décliné les grandes orientations de l’action gouvernementale pour l’année 2026.

Dans un ton à la fois grave et tourné vers l’avenir, le chef de l’État a voulu placer la nouvelle année sous le sceau de l’engagement collectif. « L’année 2026 qui s’ouvre sera celle du travail, de la rigueur, de l’unité et de l’espoir ensemble », a déclaré Mamadi Doumbouya, réaffirmant sa volonté de gouverner dans un esprit de responsabilité, de discipline et de rassemblement national.

Insistant sur la finalité de son action, le président élu a souligné que son mandat serait exclusivement consacré au service des citoyens. « Nous écrirons une nouvelle page de notre histoire au service exclusif du peuple souverain de Guinée », a-t-il assuré, appelant à l’unité nationale et à la mobilisation de toutes les forces vives du pays autour des chantiers à venir.

À travers cette première adresse depuis son élection, Mamadi Doumbouya ouvre ainsi une nouvelle séquence politique, marquée par un appel appuyé au travail, à la rigueur et à la cohésion nationale, dans un contexte où les attentes sociales, économiques et institutionnelles restent élevées pour les débuts de son mandat.