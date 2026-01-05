Dans le sillage des dix conventions signées lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), tenu en août 2024 à Pékin, la Guinée et la Chine ont conclu un nouvel accord de coopération visant à renforcer leur partenariat stratégique.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie de signature, l’ambassadeur de Chine en Guinée, Sun Yong, a souligné que cet accord s’inscrit dans la mise en œuvre des importants consensus dégagés entre les deux chefs d’État. « Avec cet accord, la Chine va travailler avec la Guinée pour mettre en œuvre des projets qui vont contribuer au développement socio-économique de la Guinée », a-t-il déclaré.

D’un montant de 100 millions de yuans, soit plus de 124 milliards de francs guinéens, cet appui financier non remboursable est destiné, selon les parties signataires, au financement de projets identifiés par la partie guinéenne. Il s’agit notamment d’initiatives à fort impact social, inscrites dans le programme stratégique Simandou 2040, avec des retombées concrètes et immédiates au bénéfice des populations.

Pour sa part, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a rappelé que cet accord s’inscrit dans le prolongement du cadre du FOCAC, au cours duquel le président de la République, Mamadi Doumbouya, avait rencontré son homologue chinois, Xi Jinping.

Il a précisé que cet accord d’accompagnement, fondé sur les dix points cardinaux du partenariat sino-guinéen, vise à financer à la fois des projets structurants et des projets à fort impact. « Nous allons désormais travailler avec les ministères sectoriels pour identifier des projets qui entrent dans le cadre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Et le Président a martelé à plusieurs reprises que la relation entre la Guinée et la Chine, c’est un mariage, un mariage fécond qui a aujourd’hui des résultats. Depuis le FOCAC, nous sommes aujourd’hui au septième projet, ce qui montre à suffisance que la coopération entre la Guinée et la Chine est au beau fixe », a-t-il souligné.