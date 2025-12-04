Alors que la campagne pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 s’intensifie, le président de la Transition a secoué la carte des gouvernorats ce mercredi 3 décembre, procédant à d’importantes permutations à la tête de huit régions administratives. Voici la liste des nouvelles nominations :
Région administrative de Conakry
Gouverneur : Générale Mahawa Sylla
Région administrative de Nzérékoré
Gouverneur : Col. Moussa Condé
Région administrative de Kankan
Gouverneur : Colonel Ali Badara Camara
Région administrative de Faranah
Gouverneur : Commissaire général de police Lamine Keita
Région administrative de Kindia
Gouverneur : Contrôleur général de police Mamadou Camara
Région administrative de Boké
Gouverneur : Général Aboubacar Diakité
Région administrative de Labé
Gouverneur : Général Boundouka Condé
Région administrative de Mamou
Gouverneur de Mamou : Colonel Robert Soumah