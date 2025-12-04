Alors que la campagne pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 s’intensifie, le président de la Transition a secoué la carte des gouvernorats ce mercredi 3 décembre, procédant à d’importantes permutations à la tête de huit régions administratives. Voici la liste des nouvelles nominations :

Région administrative de Conakry

Gouverneur : Générale Mahawa Sylla

Région administrative de Nzérékoré

Gouverneur : Col. Moussa Condé

Région administrative de Kankan

Gouverneur : Colonel Ali Badara Camara

Région administrative de Faranah

Gouverneur : Commissaire général de police Lamine Keita

⁠Région administrative de Kindia

Gouverneur : Contrôleur général de police Mamadou Camara

Région administrative de Boké

Gouverneur : Général Aboubacar Diakité

Région administrative de Labé

Gouverneur : Général Boundouka Condé

Région administrative de Mamou

Gouverneur de Mamou : Colonel Robert Soumah