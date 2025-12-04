Les Ougandais sont appelés aux urnes le 12 janvier 2026 pour élire leur président. Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, candidate pour un septième mandat. Âgé de 81 ans, il se maintient à la tête du pays grâce à plusieurs amendements constitutionnels.

En 2005, Museveni fait supprimer la limitation du nombre de mandats, ce qui lui permet de briguer un troisième mandat. En 2018, il fait également tomber la limite d’âge pour la présidence, avant de remporter un sixième mandat lors de l’élection présidentielle de 2021.

Comme en 2021, le scrutin du 12 janvier 2026 opposera le président sortant à son principal rival, Bobi Wine, âgé de 43 ans.

Ce processus électoral se déroule dans un contexte de répression. Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, cité par RFI, a appelé les autorités ougandaises à mettre fin aux « manœuvres répressives » exercées, selon lui, contre l’opposition et les médias à l’approche des élections présidentielle et législatives.

« J’exhorte les autorités ougandaises à cesser d’utiliser de telles manœuvres répressives afin de permettre aux Ougandais d’exercer pleinement et pacifiquement leur droit de participer aux affaires publiques de leur pays le jour des élections et après celles-ci », a déclaré M. Türk.

Ironie de l’histoire, Yoweri Museveni déclarait, il y a plus de trente-neuf ans, que le problème de l’Afrique n’était pas sa population, mais « les dirigeants qui veulent rester au pouvoir trop longtemps».