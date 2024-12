Soupçonné d’avoir joué un rôle dans le kidnapping du journaliste Habib Marouane Camara dans la nuit du mardi 3 décembre 2024, l’homme d’affaires Kerfalla Camara “KPC”, par la voix de ses avocats, a fermement dénoncé des allégations “sans fondement”.

“Nous tenons à démentir fermement et sans équivoque, ces rumeurs sont infondées et nuisent gravement à la dignité de l’homme d’affaires et philanthrope”, précisent le collectif d’avocats dans le communiqué, tout en exhortant les médias et les citoyens à vérifier leurs informations avant de les relayer .

“Nous appelons tous les citoyens et acteurs médiatiques à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme” afin d’éviter la propagation de rumeurs infondées, invitent-ils.

Le collectif a indiqué que ces accusations constituent une atteinte injustifiée à la réputation de leur client qui se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires et de “prendre toutes les dispositions légales nécessaires pour protéger son honneur et sa dignité, notamment sur le plan pénal”.