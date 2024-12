Le kidnapping de Habib Marouane Camara suscite choc et indignation, tant en Guinée qu’à l’étranger. Les organisations de défense de la liberté de la presse exigent la libération immédiate du journaliste.

Reporters Sans Frontières (RSF) a réagi via X, anciennement Twitter, en demandant aux autorités de la transition de libérer le confrère, kidnappé dans la soirée du mardi 3 décembre 2024 et conduit dans une destination inconnue de ses proches et avocats.

“L’arrestation violente sans motif du responsable du site Lerevelateur224, Habib Marouane Camara, emmené dans un endroit inconnu, envoie un signal terrible pour la presse. RSF appelle les autorités à le libérer et rappelle qu’elles les tient responsable de sa sécurité”, a réagi RSF.

Le journaliste avait alerté, le 28 novembre, être recherché. “On vient de m’informer qu’un commando est à ma trousse pour m’éliminer physiquement. Dieu merci, on meurt toujours de quelque chose”, avait-il posté sur Facebook.