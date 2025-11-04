La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a vivement réagi aux déclarations de l’ancien président américain Donald Trump, qui a évoqué une possible intervention militaire au Nigeria en invoquant des « massacres de chrétiens ». L’institution sous-régionale qualifie ces propos de « faux et dangereux », estimant qu’ils risquent d’attiser les tensions religieuses dans la région.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Donald Trump a menacé Abuja de sanctions et d’une action militaire s’il ne mettait pas fin à ce qu’il décrit comme « le massacre des chrétiens ». « Si le gouvernement nigérian continue à permettre le massacre des chrétiens, Washington suspendra immédiatement toute aide et assistance à ce pays d’Afrique de l’Ouest», a-t-il écrit.

« Je demande à notre ministère de la Guerre de se préparer à une éventuelle intervention. Si nous attaquons, ce sera rapide, violent et efficace, tout comme les terroristes attaquent nos chers chrétiens», a ajouté le président américain.

Face à ces déclarations, la CEDEAO a publié un communiqué pour « attirer l’attention de la communauté internationale sur la recrudescence des violences terroristes » dans la région, notamment au Nigeria. L’organisation rappelle que ces attaques ne visent pas une communauté religieuse en particulier.

« Les auteurs de ces actes de violence prennent pour cible des civils innocents de toutes confessions religieuses, y compris des musulmans, des chrétiens et des adeptes d’autres religions », souligne le texte. « Comme l’ont confirmé des rapports indépendants, la violence terroriste ne fait aucune distinction de sexe, de religion, d’origine ethnique ou d’âge. »

L’institution appelle les Nations unies et les partenaires internationaux à « rejeter comme fausses toute affirmation selon laquelle ces groupes terroristes cibleraient un groupe particulier ou qu’il existerait un génocide religieux dans la région ».

« La CEDEAO rejette fermement ces allégations fausses et dangereuses, qui visent à aggraver l’insécurité dans les communautés et à affaiblir la cohésion sociale en Afrique de l’Ouest », conclut le communiqué.