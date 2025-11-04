En prélude aux matchs amicaux face au Togo et au Niger, prévus respectivement les 15 et 18 novembre 2025, le sélectionneur du Syli National de Guinée, Paulo Duarte, a publié ce mardi 4 novembre la liste des joueurs convoqués pour cette fenêtre internationale FIFA.

Lors de la conférence de presse tenue à Conakry, le technicien portugais a misé sur un effectif largement rajeuni, marquant ainsi sa volonté d’ouvrir un nouveau cycle au sein de l’équipe nationale. Plusieurs cadres habituels, dont Serhou Guirassy et Moussa Pinpin Camara, manquent à l’appel, laissant place à de jeunes talents désireux de s’imposer sous le maillot national.

Les gardiens de but :

Mory Keïta, Soumaïla Sylla, Mohamed Camara.

Les défenseurs :

Madiou Keïta, Sahmkoun Camara, Antoine Conté, Mohamed Aly Camara, Mohamed Soumah, Dembo Sylla, Sékou Sylla, Ibrahima B. Fofana.

Les milieux de terrain :

Alhassane Bangoura, Jocelyn Janneh, Naby Camara, Sékou Bangoura, Aboubacar Bah.

Les attaquants :

Yadaly Diaby, Ousmane Camara, Salifou Soumah, Aliou Baldé, Bachir Bangoura, Abdoul Karim Traoré, Hamed Moreira Mendes, Mohamed Touré, Ousmane Camara.

Avec cette sélection, Paulo Duarte envoie un signal fort : il souhaite tester de nouveaux profils et préparer la relève du Syli National.

Cette fenêtre FIFA représente donc une opportunité pour les jeunes joueurs de convaincre et de s’inscrire durablement dans le projet de reconstruction de la Guinée.