Par les temps qui courent, c’est l’armée qui a de quoi se réjouir. Les promotions sont fréquentes dans ses rangs : on avance en grade, on change de poste, et tout cela dans le cadre du 2 novembre. Pendant ce temps, le peuple, toujours aux aguets et scrutant les décisions de la junte à la loupe, n’a même plus le luxe de s’étonner. Quant aux acteurs politiques, ils s’acharnent à défendre l’existence de leurs partis face aux résultats de l’évaluation de leurs partis par le MATD.

Félicitations à vous, qui êtes arrivé au pouvoir par le coup d’État du 5 septembre 2021 en tant que colonel. En janvier dernier, vous avez été promu général de corps d’armée “à titre exceptionnel”, sautant les étapes de général de brigade et de général de division.

Depuis le 2 novembre, vous portez désormais le grade de général d’armée, le plus haut des forces de défense guinéennes. En parallèle, vous avez été décoré de la Croix de guerre et élevé à la dignité de Grand-croix dans l’ordre national du colatier, la plus haute distinction en Guinée, pour “vos efforts constants en faveur de la cohésion sociale et de la coopération entre les peuples”.

Pourtant, votre ascension rapide en grade contraste fortement avec le chemin de la transition. En 2022, le CNRD que vous dirigez s’était engagé auprès de la CEDEAO sur un chronogramme de 24 mois, fixant le retour à l’ordre constitutionnel au 31 décembre 2024.

Aujourd’hui, les Forces vives de Guinée et de nombreux citoyens doutent de la tenue de cet engagement tandis que les membres du gouvernement battent campagne pour votre candidature éventuelle.

L’adoption de la nouvelle constitution, prévue cette année, a été reportée, laissant entrevoir une transition qui s’éternise.

Le peuple en tire une conclusion inquiétante : la transition semble être devenue un prétexte pour certains officiers à gravir les échelons, au détriment des engagements de rendre le pouvoir aux civils. Général, il est temps de recentrer l’attention sur la conduite de la transition et sur la restitution du pouvoir au peuple.