L’Association des victimes du massacre du 28 septembre 2009 (AVIPA) a exprimé des craintes suite à l’évasion de la Maison centrale de Conakry, ce samedi 4 novembre 2023, de 4 détenus inculpés dans le procès du massacre du 28 septembre 2009.

Il s’agit de Moussa Dadis Camara, colonel Blaise Goumou, le colonel Claude Pivi et le Colonel Moussa Tiegboro Camara. Ce dernier a été finalement rattrapé.

La présidente de l’AVIPA se dit profondément affligée par cette évasion. Mme Asmaou Diallo indique que ceux qui ont orchestré cette évasion ne veulent pas qu’il y ait la lumière sur le massacre du 28 septembre 2009.

En même temps, elle a exprimé des craintes par rapport à sa sécurité et celle de toutes les victimes qui sont passées à la barre du tribunal criminel de Dixinn. “Je suis vraiment confuse. Je me demande qui sont derrière tout ça et pourquoi ils l’ont fait. Ça porte à croire que ceux qui se sont évadés ne voudraient pas qu’on est une vérité par rapport au massacre du 28 septembre. Sinon, je ne vois pas à ce stade de la procédure pourquoi penser à s’évader. Cela nous fait beaucoup de mal et ça prouve que malgré l’engagement de la justice à aller de l’avant quelque chose peut arriver à tout moment pour bloquer le procès. On est croyant, mais nous avons des craintes pour notre sécurité et nous espérons que grâce à Dieu qu’ils seront retrouvés et le procès va continuer. Nous avons des craintes parce que ça prouve qu’ils sont en prison, mais ils ont des hommes à l’extérieur. Toutes les victimes craignent pour leur vie et moi-même, car on comprend que ces gens-là ne veulent pas s’arrêter malgré ce qu’ils ont fait au stade”, soutient dame Asmaou.