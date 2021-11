Le Front national pour la défense de la constitution a organisé un point de presse ce jeudi 04 novembre 2021, à son siège à Kipé. Le FNDC a tenu à rendre compte de sa tournée ouest-africaine du 5 au 31 octobre 2021, en vue de solliciter l’accompagnement des chefs d’États et de Gouvernement de la sous-région ouest-africaine.

La mission du FNDC a exhorté les chefs d’Etats et les responsables des Organisations internationales comme l’OIF et des Nations-Unies, à : «la mise en place d’un cadre de dialogue entre les nouvelles autorités et la communauté internationale».

Par ailleurs, Le FNDC demande la désignation par la CEDEAO d’un médiateur à la crise guinéenne pour promouvoir une transition inclusive.

«La mission a noté avec satisfaction la volonté des Chefs d’États de la CEDEAO et des Représentants des Nations Unies et des Commissions de la sous-région à accompagner le peuple de Guinée dans en vue d’une transition démocratique et paisible consacrant le retour à l’ordre constitutionnel», note le FNDC.

2 SOW