Le Port autonome de Conakry, longtemps considéré comme une porte d’entrée stratégique en Afrique de l’Ouest, recule dans le dernier indice de performance portuaire de la Banque mondiale et de S&P Global Market Intelligence. Le Container Port Performance Index (CPPI), qui couvre la période 2020-2024, révèle un bouleversement de la hiérarchie régionale : Conakry perd son statut de premier port d’Afrique de l’Ouest au profit de Dakar.

Le CPPI, conçu comme un outil comparatif, sert de référence aux États, autorités portuaires, organisations internationales et opérateurs privés dans les chaînes logistiques et commerciales mondiales. Il évalue notamment le temps total passé par les navires au port, considéré comme l’indicateur central de l’efficacité et de la fiabilité des opérations.

L’édition 2025 s’appuie sur plus de 175 000 escales et 247 millions de mouvements de conteneurs recensés dans 403 ports à conteneurs à travers le monde. Elle met en évidence l’impact de crises successives — pandémie de COVID-19, perturbations dans le canal de Panama et tensions en mer Rouge — sur la fluidité du commerce maritime mondial.

Dakar devant, Conakry en recul

En Afrique subsaharienne, Dakar s’impose désormais comme le port le plus performant, suivi par Coega/Ngqura et Cape Town (Afrique du Sud), Cotonou (Bénin) et Lagos (Nigeria). Le Port de Djibouti reste également bien classé, confirmant sa place de hub régional.

Le Port autonome de Conakry, pour sa part, se situe à la 235ᵉ place mondiale en 2024 contre 197e en 2023, se hissant à la 6e position en Afrique subsaharienne et conservant son rang premier port en Afrique de l’Ouest.

Le rapport attribue les succès de Dakar, Tanger Med (Maroc) ou Port-Saïd (Égypte) à des investissements ciblés, une coopération étroite avec des opérateurs internationaux, ainsi qu’à la digitalisation des procédures douanières et logistiques. Des éléments encore limités à Conakry, où la modernisation peine à suivre le rythme de la concurrence régionale.

Top 5 mondial en 2024

1. Yangshan (Chine)

2. Fuzhou (Chine)

3. Port-Saïd (Égypte)

4. Dalian (Chine)

5. Tanger Med (Maroc)

Avec Tanger Med et Port-Saïd dans le peloton de tête, l’Afrique du Nord s’affirme comme un acteur majeur du commerce maritime mondial, tandis que l’Afrique subsaharienne reste marquée par des contrastes de performances.

Le déclassement du Port autonome de Conakry illustre les défis persistants de gouvernance, de logistique et d’investissements. Alors que la Guinée aspire à devenir un hub d’exportation minière et commerciale, la perte de compétitivité face à Dakar constitue un signal d’alerte pour les autorités et les opérateurs portuaires guinéens.