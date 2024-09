La Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence ont publié l’Indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) 2023, qui classe les ports du monde entier en fonction d’indicateurs d’efficacité opérationnelle, tels que le temps de rotation des navires et la vitesse de manutention des marchandises.

Couvrant 405 ports en 2023 contre 348 l’année passée, le CPPI évalue également la qualité des infrastructures, notamment en fonction du tirant d’eau, de la capacité des quais et des installations de transbordement. Les connexions avec les réseaux de transport terrestre, le rapport coût-efficacité, la qualité des services portuaires, l’utilisation de technologies numériques avancées, ainsi que l’efficacité des formalités douanières, sont également des facteurs clés dans le calcul de l’indice CPPI.

Les ports d’Asie de l’Est et du Sud-Est dominent largement l’Indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI) 2023, en occupant 13 des 20 premières places du classement. Le port de Yangshan (Chine) conserve la première place, suivi du port de Salalah (Oman), qui reste en deuxième position, comme en 2022. Le port de Carthagène grimpe à la troisième place, gagnant deux positions par rapport à la 5e place du CPPI 2022, tandis que Tanger-Méditerranée (Maroc) se maintient au 4e rang. Tanjung Pelepas progresse à la 5e place, Ningbo gagne cinq places, passant de la 12e position en 2022 à la 7e en 2023, et Port-Saïd (Égypte) se hisse à la 16e place. Quant au port de Yokohama, après être descendu à la 15e place dans le CPPI 2022, il regagne du terrain et se classe désormais 9e en 2023.

Seulement 2 ports africains : Tanger-Méditerranée 4e (Maroc) conserve son 4e rang et Port Saïd 16e (Egypte) figurent dans le top 100. Le Port Berbera en Somalie occupe la 106e place dans le monde, suivi du Port de Mogadiscio (Somalie) 166 et du port d’Alexandrie en Égypte 172e.

Passé de la 189e place mondiale en 2022 à la 197e en 2023, le Port de Conakry a perdu 8 places dans le classement CPPI. Cependant, sur le plan continental, il a gagné 2 places, se hissant à la 6e position en Afrique subsaharienne, tout en conservant son rang de premier port en Afrique de l’Ouest.

La quatrième édition du CPPI 2023 repose sur un ensemble de données d’une ampleur sans précédent, avec plus de 182 000 escales comptabilisées sur l’année 2023, 238,2 millions de mouvements de conteneurs et environ 381 millions d’EVP (équivalent vingt pieds). Sachant que plus de 80 % du commerce des marchandises se fait par voie maritime, la résilience, l’efficacité et la performance globale des ports jouent un rôle déterminant pour les marchés mondiaux et le développement économique.

Selon le nouveau rapport, les perturbations régionales dont l’invasion ukrainienne ont affecté les performances portuaires dans l’ensemble du monde.