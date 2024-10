Le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR), Sydia Touré, a vivement réagi à la réintégration de la Guinée au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), qui avait été suspendue après le coup d’État de 2021. Interrogé par Deutsche Welle (DW), il a exprimé son désaccord, qualifiant cette décision de « regrettable » et estimant que les raisons invoquées étaient « légères ».

Lors de cet entretien, l’ancien Premier ministre guinéen a critiqué la justification avancée par l’OIF. « J’ai trouvé cela regrettable, car les arguments présentés m’ont paru assez légers. Quand on parle de liberté et de droits, il y a beaucoup à dire. Aujourd’hui, en Guinée, pratiquement toute la presse est muselée. Nous avons également des problèmes de droits de l’homme, notamment avec nos jeunes compatriotes Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah, disparus dans des circonstances encore non élucidées. Donc, il y a beaucoup à dire sur ce sujet », a-t-il déclaré, remettant en cause les motivations derrière la levée de la suspension.

Sydia Touré estime que la situation actuelle en Guinée ne justifie pas un tel geste de la part de l’organisation. Selon lui, la réintégration du pays ne reflète ni une amélioration significative des droits humains ni un climat de liberté d’expression, des critères pourtant essentiels pour justifier une telle décision.