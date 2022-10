Les prévenus dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009, seront ce mardi 4 septembre 2022, devant le tribunal ad hoc de Dixinn à partir de 10 heures.

C’est la deuxième journée des audiences criminelles du côté du tribunal spécial. Ce procès ouvert la semaine dernière se poursuivra sous la présidence du juge Ibrahima Sory 2 Tounkara. Lors de la première audience les prévenus ont été identifiés et notifiés sur ce pourquoi ils comparaissent devant la Cour.

Au total, c’est près de 15 chefs d’accusation qui sont retenus contre l’ex président de la junte, le Capitaine Moussa Dadis Camara et ses compagnons. Il s’agit entre autres de meurtres, d’assassinats, de viol, de pillages, de vol à main armée, des coups et blessures volontaires, d’outrage à agent de la force publique, torture, enlèvement ou encore de violences sexuelles, d’atteintes à la pudeur, de détention illégal de matériels militaire et complicité de ces faits.

Ces crimes auraient été commis le 28 septembre 2009 et les jours suivants, par ces personnes. Selon les enquêtes menées par les Nations unies, près de 157 personnes ont perdu la vie lors de ces événements et plusieurs centaines de femmes ont été violées, mutilées et d’autres portées disparues.

