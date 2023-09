Cinq (5) jours après le coup d’Etat contre le président gabonais Ali Bongo, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), a prêté serment ce lundi 4 septembre 2023 à Libreville.

En tant que président de la transition, le général Oligui Nguema a prêté serment sur une Charte de la transition dont le texte n’a pas été officiellement publié.

Devant les juges de la Cour constitutionnelle qui ont présidé la cérémonie, à l’exception de sa présidente qui aurait été écartée, le nouvel homme fort du pays a promis de préserver le régime républicain et de respecter la Charte de la transition mise en place par le CTRI. «Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi», a-t-il déclaré.

A l’intérieur de la salle, le serment du nouveau président a été chaleureusement applaudi. Des autorités administratives, militaires, diplomates, l’ancien gouvernement dissous notamment, le Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze et la vice-présidente Rose Christiane Ossouka Raponda ont pris part à la cérémonie.

Des leaders politiques de l’opposant comme les responsables de la plateforme d’opposition Alternance 2023, à l’exception du candidat Albert Ondo Ossa, étaient aussi présents dans la salle. Tous justifient leur présence par la nécessité de mettre en avant l’interêt supérieur de la nation.