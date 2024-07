En bénéficiant d’une victoire sur tapis vert contre le Horoya AC, l’AS Kaloum a désormais la possibilité de finir champion de Guinée. Gagner ses deux matchs restants et compter sur des faux pas du Milo contre l’Ashanti, c’est l’équation qui pourrait chambouler cette fin de saison en Ligue 1. On vous explique tout.

C’est probablement la fin de saison la plus spectaculaire et la plus indécise qu’ait connue le championnat guinéen depuis des années. À une journée de la fin, les interrogations sur l’identité du futur vainqueur de la Ligue 1 Guicopress font la une de tous les débats en Guinée.

Si le Milo FC semble proche d’écrire l’histoire en remportant son premier titre de champion de Guinée depuis la 24e journée, un invité surprise a fait irruption dans la course et a redistribué par la même occasion toutes les cartes. Et il faudra les prendre au sérieux.

Vainqueur sur tapis vert contre le Horoya AC, parce que ce dernier aurait « fait jouer 12 joueurs contre 11 pendant 2 minutes… », l’AS Kaloum a désormais la possibilité de finir champion de Guinée. Pour ce faire, le club de Kaloum, qui semble avoir les faveur bureaucratique des équipes actuelles de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel et de la Fédération Guinéenne de Football, doit d’abord revenir au score et battre le Milo FC en 45 minutes (temps à combler du match de la 24e journée), ensuite battre le Hafia FC et espérer un faux pas du Milo FC contre l’Ashanti.

Concrètement, pour que l’ASK finisse Championne il faudra :

Battre le Milo FC sur les 45 dernières minutes qui restent à jouer ce 06 juillet à la Mission de Kaloum ;

Battre le Hafia FC lors de la dernière journée, peu importe le score et que cela coïncide à la défaite du Milo FC contre l’Ashanti Golden Boys de Siguiri ;Kaloum finit avec 48 points, exactement comme le Hafia FC, un de plus que le Milo FC (47 points). Sauf qu’en ayant le même nombre de points, l’ASK passerait devant le Hafia, en raison du goal average particulier grâce à ses victoires en aller-retour sur le babata.

Deuxième option

Battre le Milo FC sur un score de deux buts d’écart en 45 minutes pour leur passer devant en confrontation directe (rappel du score au match aller, Milo 2-1, AS Kaloum).

Battre impérativement le Hafia FC et que le Milo FC ne gagne pas contre l’Ashanti Golden Boys de Siguiri.

Kaloum finit avec 48 points, tout comme ses deux rivaux (si Milo fait match nul contre l’Ashanti) et les résultats des confrontations directes feront la différence puisqu’elles seront en faveur de l’AS Kaloum qui remportera le championnat.

Pour rappel, le match de la 24ème journée entre l’AS Kaloum et le Milo FC a été interrompu après la première mi-temps pour cause de violence le 21 juin dernier alors que le Milo FC menait (1-0), au stade de la Mission. Les deux équipes joueront ce samedi 6 juillet sur le même stade les 45 minutes restantes.

Une chose est sûre, aucun des trois clubs cités plus haut n’a droit à l’erreur. Tout éventuel faux pas priverait automatiquement ledit club du titre.

Programme

AS Kaloum vs Milo FC, 6 juillet (Stade de la Mission)

Hafia FC vs AS Kaloum, 9 juillet (Stade Petit Sory)

Milo FC vs Ashanti GB, 9 juillet (Stade M’balou Mady).