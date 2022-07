Sans prendre des sanctions contre la junte au pouvoir en Guinée, la CEDEAO a rejeté les 3 ans proposés par le CNRD pour la durée de la transition en cours. Elle a en même temps désigné l’ancien président béninois comme médiateur de la crise. Le RPG Arc-en-ciel, ex parti au pouvoir s’est réjoui de cette désignation.

«Nous avons appris les conclusions de la CEDEAO à travers la conférence de presse du Président sortant de la commission Jean- Claude Kassi Brou. En attendant le communiqué final, nous nous réjouissons de la nomination d’un médiateur quel qu’il soit, l’essentiel est qu’il assure une médiation entre nous et les autorités actuelles afin de sortir de cette crise de confiance accrue», a fait savoir la porte-parole du RPG Arc-en-ciel.

Dans cette communication, Domani Doré a rappelé les conditions posées par sa formation politique, pour une éventuelle participation au dialogue politique.

«Il ne faut pas oublier que ce n’est qu’un pan de notre invite faite au CNRD, dont entre autres la libération de nos camarades incarcérés, l’arrêt des poursuites contre les cadres et responsables de la classe politique et de la société civile, l’examen bienveillant des dossiers opposants l’État aux citoyens. Ces points doivent constituer des mesures d’apaisement pour aller à un dialogue constructif, inclusif et transparent.»