L’Accord de coopération militaire et technique entre la Guinée et le Sénégal a été adopté ce 4 juillet 2021 par l’Assemblée nationale.

La commission Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale, a dans son rapport, souligné que la sécurité des deux pays est fortement menacée de nos jours. Ce qui a fait que cet accord a vu jour.

«A date, la sécurité nationale des États, notamment la Guinée et le Sénégal, est fortement menacée par la montée en puissance des phénomènes du terrorisme, d’extrémisme violent et de la criminalité transfrontalière. C’est pourquoi les deux gouvernements ont trouvé que la mise en place d’un cadre de coopération militaire et technique constitue une nécessité devant permettre la mutualisation des moyens et la création d’une synergie d’action contre les menaces et risques liés à la sécurité de nos populations ainsi de l’intégralité territoriale de nos États», soutient Amara Traoré.

Nous vous proposons les 12 points contenus dans cet Accord de coopération militaire et technique:

1) La formation du personnel, la lutte contre le terrorisme ;

2) La non utilisation du territoire de l’une des parties contre les intérêts de l’autre partie ;

3) La lutte contre la criminalité transfrontalière ;

4) La sécurité conjointe des frontières entre les deux pays ;

5) La promotion du dialogue dans le règlement des différends frontaliers ;

6) L’assistance et la participation à la réalisation des infrastructures spécialisées ;

7) L’exécution d’exercices conjoints et l’invitation d’observateurs militaires pour les exercices nationaux;

8) L’échange de délégations et la protection des renseignements;

9) Le transit de matériels et d’équipements militaires;

10) La rencontre entre les commandants de zone et de région de gendarmerie frontalière ;

11) L’utilisation des espaces terrestres, aériens, maritimes et fluviaux;

12) Tout autre domaine qui sera défini conjointement par les parties.