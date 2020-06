Le nombre de cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus sur le continent africain a dépassé la barre des 160.000, a annoncé jeudi 20 juin 2020 le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Il a ainsi précisé lors de sa dernière mise à jour que le nombre de cas confirmés était passé de 158.318 mercredi 3 juin 2020 à 162.673 ce jeudi 4 juin 2020.

Le nombre total de décès dus au COVID-19 est passé dans le même temps de 4.508 à 4.601 jeudi ce jeudi 4 juin 2020.

L’agence continentale de contrôle et de prévention des maladies, qui a relevé que le virus s’était propagé dans la totalité des 54 pays africains, a également fait savoir que 70.475 patients s’étaient rétablis à ce jour.

Les pays les plus touchés en nombre de cas sont l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Nigeria, l’Algérie, le Ghana et le Maroc. L’Afrique du Nord est la région la plus touchée sur le continent, tant en termes de cas positifs que de décès, devant l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest, selon le CDC Afrique.