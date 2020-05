L’ONG Education and Development (EDev-Guinée), une organisation évoluant dans le domaine de l’éducation et du développement durable a procédé ce dimanche 03 mai à la distribution de plusieurs centaines de masques locaux et de savons.

Cette action vise à appuyer le Gouvernement et les autres partenaires dans la riposte contre le Covid-19.

Composée de jeunes communicants pour la plupart, EDev-Guinée a orienté ses actions vers les personnes démunies, notamment les mendiants et les orphelins.

« C’est une campagne de distribution des savons et des masques de protection à l’endroit des personnes démunies. La campagne a commencé dans la zone de Donka, on s’est orienté vers les mendiants. Nous avons touché au moins 500 personnes. Si l’État a rendu le port de masques obligatoire, il doit se soucier également de ceux qui n’ont pas les moyens pour s’en acheter. C’est pourquoi on s’est tourné vers les personnes les plus démunies. La seconde étape, nous irons vers les orphelins, pour procéder à la distribution d’autres kits sanitaires« . Explique le président de ladite Organisation, Amadou Negué Diallo.

« Nous sommes contents de ce geste. Ce n’est pas tout le monde qui pense à nous, surtout en cette période de crise sanitaire. Ce que vous faites est salutaire. Je pense qu’il est de la responsabilité de l’État de nous en faire en aide ». S’est réjouie Aminatou Cisse.

Aux dires du premier responsable d’EDev-Guinée, son Organisation évolue sur fonds propres.

« Nous nous sommes dit qu’être acteur de développement commence par les actions citoyennes. Nous espérons que les personnes de bonne volonté verront nos actions, afin de nous venir en aide ». A-t-il ajouté.