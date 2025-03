Le prince héritier du Maroc, Moulay El Hassan, et sa sœur, la princesse Lalla Khadija, ont donné le coup d’envoi, lundi 3 mars, à l’opération nationale « Ramadan 1446 » dans la cité Bouregreg à Rabat. Cette initiative, pilotée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, vise à soutenir un million de foyers — soit près de cinq millions de personnes — durant le mois sacré de Ramadan.

Depuis plus de 25 ans, cette opération symbolise l’engagement du royaume en faveur des plus démunis, incarnant les valeurs d’humanité, de solidarité, d’entraide et de partage qui caractérisent la société marocaine. Chaque année, des denrées alimentaires essentielles sont distribuées aux familles vulnérables, contribuant ainsi à alléger leurs charges en cette période de jeûne et de spiritualité.

L’implication directe de la famille royale dans cette initiative souligne l’importance accordée au soutien des populations les plus fragiles. La présence du prince héritier et de la princesse reflète également la volonté de perpétuer cette tradition de générosité qui s’enracine dans la culture marocaine.

L’opération « Ramadan 1446 » ne se limite pas à l’aide alimentaire : elle s’accompagne d’une mobilisation logistique impressionnante impliquant des milliers de bénévoles et de partenaires locaux, garantissant une distribution équitable sur l’ensemble du territoire national, des grandes villes aux zones rurales les plus enclavées.