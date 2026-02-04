Par décret, publié mercredi 4 février 2026 sur les ondes des médias d’État, le président Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de sept nouveaux ministres au sein du gouvernement dirigé par Bah Oury.

Il s’agit de :

1. Ministre de la Défense nationale : M. Aboubacar Sidiki Camara

2.Ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement : M. Ismail Nabé

3.Ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique : M. Faya François Bournou

4. Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale :M. Mory Condé

5. Ministre de l’Énergie : M. Laye Sékou Camara

6.Ministre de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : M. Aboubacar Camara

7. Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire : M. Mohamed Lamine Sy Savané

Ces nominations complètent la composition du gouvernement, reconduisant certaines figures déjà en place, dont Idi Amine et Mory Condé, et marquent la finalisation de l’équipe Bah Oury.