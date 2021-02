Selon le président du Parti Union Démocratique pour le Renouveau et du Progrès (UDRP), le concept gouverner autrement vendu par Alpha Condé aux Guinéens, est un slogan vide de sens.

«Pour moi gouverner autrement c’est un slogan qui n’est pas suivi d’actes réels, et quand on doit gouverner autrement, on ne peut pas faire du nouveau avec des anciens», analyse cet allié de Cellou Dalein Diallo.

La sortie du week-end dernier d’Alpha Condé est une sorte de ramasser des promesses, fait remarquer le président de l’UDRP.

Par ailleurs, Dr. Edouard Zoutomou Kpogomou regrette le fait que le chef de l’État a mis 10 ans pour se rendre compte de la réalité de son pays.

«Si non on vient au pouvoir avec un programme de gouvernance, parce qu’on a déjà recensé tous les problèmes du pays, après on se met au travail pour le faire», souligne t-il

Dans le monde moderne, explique ce membre de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique, quand on vous donne un travail, c’est avec une période probatoire.

«Alors ça ne devrait pas prendre 10 ans pour prendre conscience de ce qui se passe. Moi c’est ça mon le problème. Donc ça c’est déjà un aveu d’échec», a déclaré l’opposant au troisième mandat