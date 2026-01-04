Large vainqueur de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 avec 86,72 % des suffrages, Mamadi Doumbouya s’est adressé à la nation ce dimanche 4 janvier 2026. Dans ce premier message en tant que président élu, il a exprimé sa gratitude aux électeurs qui lui ont accordé leur confiance, tout en saluant également ceux qui ont porté leurs voix sur les autres candidats. Il a insisté sur la maturité du peuple guinéen et appelé à l’unité nationale. Extrait de son discours :

« Chers compatriotes, peuples souverains de Guinée, en ces jours historiques, je rends grâce à Dieu et je vous adresse du fond du cœur ma profonde gratitude pour la confiance que vous m’avez accordée lors de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 en m’accordant la majorité absolue, dès le premier tour du scrutin. Votre choix pour ma personne m’oblige davantage.

Tout au long du processus électoral, le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme, de dignité et de sens élevé de responsabilité.

Nous avons démontré au monde que la Guinée sait choisir son destin dans la paix et le respect des institutions, comme l’attestent les rapports des missions d’observation internationales. Je tiens à remercier ceux qui ont voté pour moi et pour le projet de société que je vous ai soumis.

À ces remerciements, je veux associer l’ensemble des candidats à cette élection ainsi que tous les citoyens qui ont voté pour eux. Leur participation a enrichi le débat public et contribue à la vitalité de notre République. C’est également l’occasion pour moi d’exprimer ma profonde gratitude à l’ensemble de mes équipes, au QG et au directoire de campagne, ainsi qu’aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement, leur professionnalisme et leur sens élevé de responsabilité.

Je remercie enfin tous les acteurs impliqués pour cette belle réussite collective, qui témoigne de la maturité de notre processus de gouvernance participative.

Aujourd’hui, il n’y a ni vainqueur ni vaincu. Il n’y a qu’une seule Guinée, unie et indivisible. J’appelle solennellement toutes les filles et tous les fils de notre nation, d’ici et de la diaspora, à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. Pour ma part, je tendrai la main à toutes les filles et à tous les fils pour bâtir ensemble un avenir prospère. »