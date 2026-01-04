À peine les résultats définitifs proclamés ce dimanche, les États-Unis ont adressé leurs félicitations à Mamadi Doumbouya, élu président de la République de Guinée.

Dans une réaction officielle, Washington a salué l’issue du scrutin et exprimé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale. « Les États-Unis félicitent le président élu Mamadi Doumbouya pour son élection à la présidence de la République de Guinée. Nous nous réjouissons de l’opportunité de consolider davantage nos relations bilatérales et de promouvoir la prospérité économique ainsi que la stabilité, au bénéfice de nos deux peuples », a déclaré l’administration américaine.

Selon les résultats définitifs, Mamadi Doumbouya a été élu avec 82,76 % des suffrages exprimés pour un mandat de sept ans.