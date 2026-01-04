Les huitièmes de finale de la CAN 2025 se sont poursuivis ce dimanche à Rabat. Opposés à une valeureuse équipe de Tanzanie, les Lions de l’Atlas ont dû s’employer pour valider une qualification logique mais laborieuse en quarts de finale, grâce à un but décisif de Brahim Diaz (1-0). Un succès précieux pour le pays hôte, qui met toutefois en lumière certaines lacunes dans le jeu de la sélection marocaine.

Une victoire minimaliste mais essentielle

Porté par le talent et le sang-froid de Brahim Diaz, unique buteur de la rencontre, le Maroc sera bien au rendez-vous des quarts de finale de « sa » CAN 2025. Dominateurs dans la possession et l’occupation du terrain, les hommes de Walid Regragui ont longtemps péché par manque de réalisme dans l’animation offensive. Il aura fallu attendre la 64e minute pour voir le verrou tanzanien céder.

La délivrance est venue, une fois encore, de l’inévitable Brahim Diaz. L’attaquant du Real Madrid inscrit ainsi son quatrième but dans la compétition, faisant exploser de joie les 63 894 spectateurs présents au Complexe sportif Moulay-Abdellah, un record d’affluence depuis le début du tournoi. Servi par Achraf Hakimi, Diaz élimine son vis-à-vis d’un crochet avant de décocher une frappe du pied droit. Malgré un angle fermé, le ballon se faufile entre le gardien Masalanga et son poteau.

Longtemps indécise, cette victoire logique permet néanmoins au Maroc de poursuivre son parcours et de rallier les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

### Brahim Diaz, l’homme fort des Lions de l’Atlas

Décisif depuis l’entame de la compétition, Brahim Diaz s’installe seul en tête du classement des buteurs de cette CAN 2025. Il bat également le record de la légende marocaine Ahmed Faras en inscrivant des buts lors de matches consécutifs dans la compétition.

Pour sa toute première Coupe d’Afrique des Nations, l’attaquant de 26 ans enchaîne les performances de haut niveau et établit des statistiques déjà historiques. Véritable métronome offensif, il s’impose comme le leader technique et mental de cette sélection marocaine depuis le coup d’envoi du tournoi.

Brahim Diaz et ses coéquipiers retrouveront les terrains vendredi prochain, toujours à Rabat, face au vainqueur du choc entre l’Afrique du Sud et le Cameroun, avec l’ambition de poursuivre leur route vers le sacre continental.