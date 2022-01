A travers un communiqué rendu public ce mardi 4 décembre 2022, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, a informé les lauréats du baccalauréat des profils Franco-arabe et Enseignement général, sessions 2020 et 2021, qu’ils sont rétablis dans leur droit.

Le ministre Guillaume Hawing, invite les intéressés à se présenter «de toute urgence» au secrétariat particulier pour le retrait de leurs lettres de sélection.

Liste des intéressés :