Assemblée générale du Rpg arc-en-ciel : « le RPG ira aux élections avec ou sans l’opposition, et nous allons gagner comme toujours »

Lors de son assemblée générale de ce samedi 04 janvier 2020, la question des élections législatives prévues le 16 février 2019 était au centre des débats, La CODENOC, qui s’est réunie vendredi 03 janvier a ténu à rendre public une déclaration issue de cette plénière.

Dans cette déclaration, le secrétaire permanent du parti Sékou Condé, condamne les propos de nature incendiaire qui selon lui, ne sont pas dignes d’une entité qui se veut républicaine en appelant à des actions d’incivisme, et même de djihad.

« Dans nos précédentes déclarations, nous avons appelé nos adversaires à l’observation d’un comportement digne afin que la population vive la contradiction dans un esprit en encourageant la cohésion.

Que l’opposition et ses dirigeants se détrompent, ils ne peuvent plus tromper le peuple avec des déclarations et agissements calqué de violence en tout genre, qu’ils assument et tirent les conséquences de leurs volonté de non participation aux législatives. Toute manœuvre de nature à empêcher la tenue des élections sera considérer comme une guéria contre le peuple de Guinée et l’état prendra ses responsabilités » A t-il affirmé.

Allant dans le même sens, Hadja Nantou Chérif ne fait pas de cadeaux à l’opposition

Pour elle, si l’opposition ne veut pas participer à ses élections c’est tan pis pour elle « nous nous iront qu’ils viennent ou pas le RPG arc-en-ciel ira, la Côte D’ivoire l’as fait, le Bénin l’as fait et le Sénégal aussi. Donc on va faire la même chose le RPG va aller aux élections avec ou sans eux et nous allons gagner comme toujours ».

Adama Hawa Bah