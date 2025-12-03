En visite en Guinée pour la 6ᵉ édition de la Grande Nuit du Conte, la comédienne et conteuse ivoirienne Rebecca Kompaoré Tind-wendé a livré un message mêlant admiration et critique. Si elle salue l’initiative portée par les organisateurs, elle regrette en revanche l’insuffisance de l’implication des autorités culturelles.

Invitée à s’exprimer lors d’une conférence, l’artiste a d’abord fait part de son enthousiasme à l’idée de participer à cet événement dédié à la valorisation du conte africain. « La Guinée est magnifique, j’avoue que le travail que Petit Tonton et son équipe sont en train de faire est formidable », a-t-elle affirmé, visiblement séduite par l’organisation.

Rebecca Kompaoré a toutefois souligné ce qu’elle estime être un manque de soutien institutionnel autour d’une manifestation culturelle d’une telle portée. « Le ministre de la Culture n’est pas très présent ici, ça se voit et on n’a pas besoin de parler beaucoup. C’est dommage parce que ce qui se fait ici… Je n’ai pas beaucoup voyagé, mais ça n’existe pas ailleurs. Réunir des personnalités à travers le conte, c’est en Guinée qu’on voit ça. Et c’est dommage que le ministère de la Culture ne prenne pas cette chose-là à bras le corps », a-t-elle déploré.

Par ses déclarations, la conteuse ivoirienne rappelle l’importance d’un engagement institutionnel fort pour accompagner et valoriser les initiatives culturelles, qui contribuent selon elle au rayonnement du pays.