Alors que le bilan provisoire du gouvernement fait état de 56 morts, les Forces vives de Guinée évoquent une centaine de victimes et de blessés.

La finale du tournoi Général Mamadi Doumbouya a viré au drame lorsqu’une violence a éclaté au stade régional du 3 avril de Nzérékoré. Tout est parti d’une décision arbitrale qui a sifflé un penalty en faveur de Nzérékoré, l’équipe hôte, contesté par Labé. Il s’en est suivi des violences sur les tribunes. Et les forces de l’ordre sont intervenues avec du gaz lacrymogène. Cela a entraîné la débandade dans un stade avec un seul portail d’entrée et de sortie.

“Cet événement dramatique, survenu lors de la finale d’un tournoi de football organisé dans le cadre de la promotion de la candidature du Général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle, a causé la mort d’une centaine de personnes et de nombreux blessés graves, selon un bilan provisoire”, a indiqué les forces vives, une plateforme regroupant des organisations politiques et de la société opposées à la conduite de la transition.

“Les Forces Vives de Guinée tiennent le CNRD pour seul et unique responsable de cette immense tragédie. En multipliant des initiatives de propagande aussi inutiles que coûteuses pour justifier la violation, par Mamadi Doumbouya, de son serment ainsi que des dispositions de l’article 46 de la Charte de la Transition et de l’article 25, alinéa 4, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le régime en place met non seulement en péril les ressources publiques, mais aussi et surtout, la sécurité et la vie des citoyens”, ont dénoncé, exigeant la lumière sur les circonstances de cette tragédie.

“Face à la dérive autoritaire et à la volonté manifeste du CNRD de confisquer indéfiniment le pouvoir, les Forces Vives de Guinée considèrent que la junte a perdu toute légitimité et crédibilité pour diriger notre pays, et elles ne la reconnaissent plus. Elles réitèrent par conséquent leur appel solennel à l’unité d’action et à la mobilisation de toutes les Forces Vives de la Nation pour exiger le départ du CNRD et la mise en place d’une transition civile au plus tard le 1er janvier 2025”, ont-ils conclu.