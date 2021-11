Le président du parti de Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre GDE a réagit ce mercredi 03 novembre 2021 sur la situation politique qui prévaut dans le pays. Aboubacar Soumah apporte son appréciation sur la transition, la formation lente du gouvernement et le choix des personnes qui le compose.

Depuis un certain temps nous assistons à la formation progressive du gouvernement de transition. Une démarche que n’apprécie pas le leader du GDE, pour lui, cette nomination à compte-goutte est une perte de temps pour la Guinée.

« Nous pensons que les nouvelles autorités sont entrain de prendre l’air. Parce que mettre un gouvernement de transition en place et faire près de deux (2) mois nous pensons que c’est du temps perdu » a t’il laissé entendre.

Pour cet ancien député, les nominations à compte-goutte du gouvernement veulent tous simplement dire que les dirigeants ont du mal à s’entendre sur le choix des ministres.

« Cela signifie qu’il ne se sont pas entendu sur la composition complète du gouvernement. Il n’y a pas encore une entente parfaite entre les différents éléments qui doivent composer le gouvernement. S’il y en avait eu une liste définitive après la nomination du premier ministre, on aurait dit voilà la composition du gouvernement. Mais si vous voyez que c’est en compte-goutte ils le font, ça veut dire qu’ils ce sont pas entendu sur l’ensemble des ministères et des personnes sur lesquelles ils comptent. Maintenant il faut faire la nomination des ministres sur lesquels ils se sont entendus et continuer les discussions sur les autres postes. Si les gens ne se sont pas entendus sur la nomination d’un gouvernement de 25 ou 27 personnes et lorsqu’ils vont aller de cooptation en cooptation cela veut dire que le gouvernement fonctionnera dans le même sillage » renchérit-il au cours d’un entretien chez nos confrère de FiM Fm.

Les personnes qui ont été déjà nommées au sein de ce gouvernement semble faire une sorte d’ unanimité au sein de l’opinion publique. Un avis que ne partage pas Aboubacar Soumah. « On se connaît dans ce pays là. Quelques un qui ont été nommés appartiennent aux partis politiques tout le monde le sait, que ça soit d’une manière directe ou indirecte. C’est pourquoi je n’ai jamais accepté le mot recyclage. Ils ont dit qu’ils sont là dans le cadre de mettre les guinéens ensemble, donc le mot inclusion a sa place mais le mot exclusion et les méthodes d’exclusions n’ont pas leur place dans cette affaire là. Donc moi je pense qu’il fallait trouver des guinéens capables de résister aux pressions et aux influences politiques qui ne soient pas d’une manière ou d’une autre mêlés aux activités d’un parti politique » dit il.

A la question de savoir s’il y’a des risques que ce gouvernement de transition soit pris en otage par des partis politiques. Aboubacar Soumah apporte des précisions, « même mon parti souhaiterait qu’il y ait beaucoup de ministres issus de mon parti. Pour que mon parti puisse avoir des oreilles à l’intérieur des décideurs. Mais aussi avoir des gens qui peuvent défendre sa cause dans cette équipe. Je vous dis une fois encore que les portefeuilles ministérielles sont imminemment politiques. Donc tous les partis politiques observent jusqu’à ce qu’on finisse les nominations. Et vous verrez sur les réseaux sociaux et même dans les médias les gens qui appartiendraient à des partis politiques parce qu’on ne peut pas se cacher en Guinée » a t’il rajouté.

Pour finir Aboubacar Soumah aurait souhaité qu’il y ait des enquêtes de moralité avant de nommer ces ministres.

« Le CNRD doit être absolument vigilant. Il doit faire des enquêtes de moralité parce qu’il ne veut pas qu’il y ait des partis politiques dans le gouvernement. Donc ceux là qu’il doit nommer, il doit se rassurer d’abord sur eux . S’ils ne sont pas d’un parti politique, ou associés à des dégâts sociaux etc… donc l’enquête de moralité est importante et nécessaire » a-t-il conclu.

Madeleine Kotus