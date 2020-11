Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (Goha) a fait une déclaration dans la soirée de ce mardi 03 novembre, suite à l’appel à manifester de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée et ses alliés.

Dans cette sortie, le Goha par la voix de son président félicite l’ensemble des commerçants d’avoir suivis l’appel. Il invite également les opérateurs économiques des autres préfectures de suivre le mouvement engagé.

«Le GOHA invite les opérateurs économiques de Coyah, Kindia et de la Commune de Kaloum de se ressaisir et de suivre le mouvement engagé . Il s’agit de l’expression d’un esprit d’unité et de solidarite à l’endroit de nos frères et soeurs victimes d’incendies ou de destruction de leurs magasins ou encore des citoyens qui ont vu leurs domiciles pillés ainsi que ceux qui ont perdu leurs enfants ou leurs parents. Il s’agit d’une étape difficile, mais nous devons serrer les rangs, renforcer l’esprit de solidarité et d’engagement. Il importe de préciser que tant que les commerçants ne seront pas rassurés de l’existence d’une sécurité effective pour l’exercice libre de leurs affaires dans la quiétude , les magasins resteront fermés».

Dans ce même communiqué, le président du Goha rappelle les exactions dont sont victimes les commerçants lors des manifestations.

«Les commerçants ont subi et continuent a subir des pertes immenses et le Gouvernement reste muet face à cette situation alarmante, or les opérateurs économique s’acquittent régulièrement des obligations fiscales. Aucune démarche n’a été menée pour mettre la main sur les sinistres auteurs. N’oublions pas la déclaration de M. Alpha Condé au cours de la campagne électorale: « nous allons casser le monopole du commerce ».

Un Gouvernement républicain, démocrate et au service des citoyens ne doit pas voir les branches de l’économie sous l’angle ethnique».

Pour finir, Cherif Mohamed Abdallah Haidara président du Goha promet aux opérateurs économiques d’œuvrer afin que justice leurs soient rendus.

«J’invite tous ceux qui ont subi de pertes consécutives aux derniers actes de vandalisme, de procéder à l’évaluation avec l’aide d’un huissier de justice», conclut il.