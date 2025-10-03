Le ministre du Budget, Facinet Sylla, a échangé ce mercredi 1er octobre avec des représentants du secteur privé autour des réformes économiques engagées par le gouvernement de transition.

La rencontre intervient à la veille de la présentation du projet de loi de finances rectificative 2025 devant le Conseil national de la transition (CNT), conformément aux directives du président Mamadi Doumbouya.

À cette occasion, le ministre a dévoilé une série de mesures fiscales destinées à stimuler l’activité économique et à renforcer le pouvoir d’achat.

Parmi elles, figure une disposition très attendue : la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l’importation de véhicules.

« Il s’agit, entre autres, d’exonérer de TVA l’importation de véhicules neufs et utilitaires, afin de rendre plus accessible à la classe moyenne le confort et le bien-être », a expliqué Facinet Sylla devant les opérateurs économiques.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de renouvellement du parc automobile national, régulièrement critiqué pour son état vétuste et ses conséquences environnementales.

Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité de moderniser l’administration fiscale. Il a mis en avant le déploiement du système numérique e-tax, censé simplifier la déclaration et le paiement des impôts, et contribuer ainsi à une meilleure mobilisation des ressources internes.

Facinet Sylla a enfin réaffirmé l’engagement du gouvernement de transition à instaurer un climat des affaires plus transparent et plus attractif, en misant sur des réformes structurelles et une concertation accrue avec le secteur privé.