Après s’être vu retirer l’organisation de la CAN 2025, attribuée désormais au Maroc, la Guinée lève la main à nouveau pour accueillir l’une des prochaines éditions de la plus grande mèche du football africain.

L’annonce de cette éventuelle candidature a pris une grande dimension après la sortie ce vendredi du ministre des Sports, Keamou Bogola Haba, sur sa page facebook officielle.

Dans sa communication, le patron des sports est revenu sur l’origine de ce projet ambitieux. “Avec la volonté déjà manifeste de la Présidence de la République depuis septembre 2022, du Gouvernement, des parlementaires, des cadres du Ministère des Sports et des autres ministères impliqués, de la Fédération Guinéenne de Football, de tous les acteurs du football, du public guinéen et des entreprises partenaires, la République de Guinée soumettra bientôt une candidature très sérieuse pour l’organisation d’une édition proche de la CAN”, a-t-il rappelé.

Pour appuyer le dossier de candidature, les autorités guinéennes comptent s’appuyer sur les stades en rénovation depuis 2023 et de plusieurs autres infrastructures. “La Guinée est déjà en préparation active de cette CAN depuis août 2023 avec l’ouverture des chantiers des stades du 28 Septembre et Général Lansana Conté de Nongo, ainsi que le financement et la construction en cours des hôpitaux et aéroports régionaux, des routes, des hôtels haut standing, des rails, de la fibre optique et du Data Center national”, souligne Keamou Bogola Haba.

Pour piloter cette énième candidature de la candidature de la Guinée, le Ministre des sports annonce également la création d’une nouvelle structure “La création de la Direction Générale de Nimba Sport sera en charge de l’organisation de ce grand événement continental”.

Pour donner une saveur particulière à cette ambition, Bogola Haba met en exergue la star actuelle du syli national, Serhou Guirassy: «Cette candidature sera portée par nos ambassadeurs eux-mêmes comme l’ambassadeur Serhou Guirassy, notre sérieux candidat au Ballon d’Or africain 2025.»

Accueillir une CAN, un énorme défi pour la Guinée

Après les nombreux discours de l’ancien ministre des Sports, Lansana Béa Diallo, son successeur, Keamou Bogola Haba arbore entame des promesses également. Selon nos confrères de Firawasport, le plan stratégique prévoit la construction de huit (8) stades et de plusieurs terrains d’entraînement d’ici 2028 dans les différentes régions du pays, y compris dans les 14 communes de Conakry.

Un programme qui rappelle les nombreuses promesses de Bea Diallo, qui avait annoncé la construction de 6 stades et de plusieurs autres infrastructures dans le pays.

Pour réussir le pari d’abriter une Coupe d’Afrique des Nations en terre guinéenne, les défis sont encore énormes pour les autorités du pays.

Quelle édition pour la Guinée ?

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé l’ouverture du processus d’appel à candidatures pour l’accueil et l’organisation des prochaines Coupes d’Afrique des Nations : 2029, 2031, 2033 et 2035.

Étant donné que la RD Congo a exprimé son ambition d’accueillir l’édition de 2029 et le Sénégal pour celle de 2031, Conakry ddevrait se positionner pour abriter l’édition 2033 ou celle de 2035.

Les pays intéressés et ambitieux d’accueillir l’une des ces éditions doivent remplir et signer le formulaire de déclaration d’intérêt, puis l’envoyer à la CAF avant le vendredi 10 octobre 2025.