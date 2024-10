Lors de son adresse à la nation le 1er octobre 2024, le président de la transition a mis en avant le gigantesque projet Simandou, qu’il considère comme un véritable espoir pour le développement de la Guinée.

Le général Doumbouya a affirmé que “les ressources minières de la Guinée doivent profiter à toutes les filles et à tous les fils du pays. [Et] la Guinée appartient à tous ses enfants”. Il a insisté sur le fait qu’il incombe au gouvernement de “s’assurer que chacun trouve sa place dans cette grande marche vers la stabilité et la prospérité”.

Il a ajouté que “l’essor du secteur minier, incarné par le projet Simandou, représente un véritable espoir pour une transformation positive de la structure économique de notre pays. Le développement des infrastructures liées à ce projet a été une priorité stratégique. Simandou a toujours été un objectif majeur pour l’intégration de la Guinée dans l’économie mondiale. Aux jeunes, aux femmes, et aux anciens, dont la détermination, le pragmatisme et la sagesse ont grandement contribué à ces avancées : Simandou est le projet de l’espoir et de la prospérité, destiné à améliorer considérablement le bien-être de la population”, a déclaré le président.

Par ailleurs, il a souligné que la vision “Simandou 2040” est un programme de développement socio-économique stratégique, conçu pour permettre à la Guinée de “tirer pleinement parti de ses ressources tout en réduisant notre dépendance à l’exploitation minière”. Ce programme s’articule autour de plusieurs axes : l’agriculture, les industries agroalimentaires, le commerce, l’éducation, les infrastructures, le transport et les technologies”.