Le procès du massacre du 28 septembre 2009 a repris, ce mardi 3 octobre 2023, devant le tribunal de Dixinn délocalisé à la Cour d’appel de Conakry. Au compte de cette première journée, après les vacances judiciaires, c’est le défenseur des droits de l’homme, Mamadou Kaly Diallo qui a ouvert le bal.

Agé de 42 ans, cette autre partie civile dit avoir porté plainte pour des faits de tortures et arrestation arbitraire qu’il aurait subi de la part du Colonel Moussa Thiegboro Camara et ses hommes quelques jours après le massacre survenus au stade de Conakry.

À la barre, Mamadou Kaly Diallo explique qu’il a été arrêté alors qu’il observait une grève de la faim, lui et certains de ses amis, pour, dit-il, interpeller les acteurs sociopolitiques sur la nécessité de dialoguer pour une sortie de crise.

Après une première journée, Kaly dit avoir été «brutalement» arrêté aux environs de minuit, à la maison des jeunes de Dixinn avec ses amis sur instruction du Colonel Moussa Thiegboro. Puis ils(Kaly et ses collègues) auraient été détenus dans un conteneur au Camp Alpha Yaya Diallo.

«Quand on nous a arrêtés, le colonel Thiegboro était présent et c’est lui qui donnait des ordres, il n’a pas demandé à ses agents d’arrêter de nous brutaliser. On était en plein sommeil, mais on nous a réveillés avec brutalité. Ils nous ont humiliés à la maison des jeunes, devant les chefs de quartier. Il nous a traités de terroristes et a promis de nous faire subir tout ce qui est réservé aux terroristes (…) Ils nous ont pris de la maison des jeunes de Dixinn pour le camp Alpha Yaya où ils nous ont mis dans un conteneur bien cadenassé. Thiegboro est tout sauf humain. Ils nous a libérés c’est quand les médias ont commencé à parler de notre arrestation. J’avais des blessures partout sur la tête parce qu’il y’a un agent qui n’arrêtait pas de me taper sur la tête avec la matraque », a relaté la victime.

Poursuivant, Mamadou Kaly Diallo explique que leur mésaventure ne s’est pas limitée seulement à la maison des jeunes de Dixinn. En raison des menaces subies de la part des militaires à Dixinn et au camp Alpha Yaya Diallo ainsi que la crainte pour sa propre sécurité, il avait décidé de garder le silence sur le sujet. Mais jusqu’à présent, il garde des séquelles des coups reçus lors de son arrestation.

Le procès se poursuit avec une nouvelle partie civile à la barre.