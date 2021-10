A travers une vidéo de moins de 2 minutes, publiée sur Facebook, Michel Lamah, ce membre des Forces spéciales, cette unité d’élite qui a renversé Alpha Condé le 05 septembre 2021, a répondu à ceux disent qu’il est devenu.

Michel Lamah qui dit être mécontent de certains, a fait savoir qu’il a le soutien de 80 % des Guinéens.

«Je ne voulais pas faire de vidéo, parceque la sagesse est là. Je ne suis pas content de certains Guinéens. Je sais que 80 % des Guinéens me soutiennent positivement. Pour votre information, je vais bien», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Lamah a profité de cette vidéo pour rappeler les liens qui existent entre lui et le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

«Arrêtez de me prendre pour un fou. Son excellence le Colonel Mamadi Doumbouya va bien, on sait ce qu’on s’est dit, c’est mon grand frère. Et le professeur Alpha Condé je vous ai toujours dis que c’est mon papa, il a été mal encadré, il a été trompé. C’est pourquoi on est là où nous sommes aujourd’hui. Dîtes à celle qui dit sur les réseaux sociaux que je suis fou, d’arrêter».