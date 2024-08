Le procès historique des massacres du 28 septembre 2009 a atteint une étape cruciale avec le verdict rendu par le président du tribunal criminel de Dixinn, Ibrahima Sory 2 Tounkara.

Dans son verdict prononcé le 31 juillet 2024, le juge Tounkara a déclaré : “Il est constant que le 28 septembre 2009, des agents des forces de défense et de sécurité ainsi que des miliciens se sont rendus au stade où ils ont tué, violé, torturé et blessé une population civile réunie pour une manifestation, en présence constante d’autres agents notamment des policiers et des gendarmes, sans qu’il n’y ait aucune arrestation des auteurs de ces faits. Il y a dans le présent cas de la saisine crime de masse, mettant plusieurs auteurs en face de plusieurs victimes de faits infractionnels. Ces assaillants ont continué à tuer, violer, piller et à torturer cette population civile les jours suivants dans divers endroits et camps militaires de Conakry, de façon ostensible en toute impunité. En dehors d’une action concertée, générale et systématique, bénéficiant de l’onction de toutes les autorités, de tels faits ne peuvent être commis sans qu’il ne soit procédé à aucune arrestation.”

Cette déclaration souligne la gravité et l’ampleur des crimes commis ce jour-là. Le tribunal a requalifié les actes en crimes contre l’humanité, en vertu du Statut de Rome du 17 juillet 1998, ratifié par la Loi L/25/AN du 20 décembre 2002 et publié au journal officiel de la République de Guinée.

Le verdict a entraîné des condamnations significatives pour plusieurs hauts responsables, dont l’ancien président de la junte Moussa Dadis Camara et le commandant Toumba Diakité. Dadis Camara et Tiegboro Camara ont été condamnés à 20 ans d’emprisonnement pour des faits de crimes contre l’humanité. Toumba Diakité, quant à lui, a écopé d’une peine de 10 ans de prison, en raison de sa responsabilité de chef militaire.

Les réactions à ce verdict ont été multiples, avec les États-Unis félicitant le secteur judiciaire guinéen pour ses efforts en matière de justice. “Le verdict, y compris la condamnation de l’ancien président de la junte Moussa Dadis Camara et les réparations ordonnées par le tribunal, offre un sentiment de justice aux victimes et aux survivants,” a déclaré le porte-parole américain dans un communiqué.

Ce procès marque une étape importante dans la lutte contre l’impunité en Guinée, avec l’espoir que de telles atrocités ne se répètent plus. Les organisations de défense des droits de l’homme continuent de plaider pour une justice complète et la mise en place de mesures pour garantir la non-répétition de tels actes.