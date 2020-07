L’ancien député uninominal de Siguiri, Sèkou Savané serait sur le point de quitter le Rpg Arc-en-ciel.

Une source proche de lui prétend qu’il aurait même rédigé sa lettre de démission depuis le 30 juin.

Appelé aussi «le lion», Sèkou Savané a failli démissionner du RPG Arc-en-ciel depuis mardi 30 juin 2020. Le contenu de sa lettre de démission aurait même été transmise au Président de la République et au Bureau politique national.

C’est ainsi que la Présidence et le directoire du parti ont mis sur pied des émissaires, notamment le préfet de Faranah, Elhadj Ibrahima Kalil Kéita, le préfet de Kouroussa Souleymane Kéita et d’autres membres du Bureau politique régional du parti qui seraient actuellement à Siguiri.

Notre source rassure qu’une première réunion aurait même eu lieu, hier jeudi 2 juillet, de 13h 30 à 21h.

La situation de la préfecture de Siguiri qui se plaint d’être oubliée dans les programmes de développement aurait dominé toute la rencontre.

Et des pistes de solution trouvées, entre autres :

La fourniture de la préfecture de Siguiri en eaux potable. La construction d’un pont entre la préfecture de Siguiri et Mandiana. La construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve Fomi pour alimenter la Haute guinée et la région forestière. L’achèvement des travaux routiers entamés depuis. La reconstruction de la Maison de Diaka Mady à Kankan. La construction d’un village moderne dans la contrée de Djoma à Kônômakouda, souvent victime d’inondation.

Un délai de deux mois aurait été donné pour l’arrivée des matériaux de construction et le début des travaux de réalisation de chacune des revendications citées.

Billy Nankouman Kéita