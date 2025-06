Alors que la mission du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine poursuit son évaluation du processus de transition en Guinée, le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) appelle à une reconnaissance lucide des difficultés actuelles et à l’ouverture d’un dialogue sincère avec les partenaires nationaux et internationaux.

Interrogé à ce sujet, Boubacar Biro Barry, vice-coordinateur du FFSG, a exhorté les autorités guinéennes à mettre à profit cette visite pour s’engager sur la voie des réformes :

« Il faut cesser de dire qu’il n’y a pas de problème. Car un problème non résolu reste un problème. Il est temps de se débarrasser de cette arrogance et de cet orgueil qui consistent à nier l’évidence », a-t-il déclaré.

Pour le responsable de la société civile, il est impératif de faire preuve de transparence vis-à-vis des partenaires internationaux et de sortir d’une logique de repli.

« Il faut admettre qu’il y a un problème et accepter le concours des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour y faire face. La diplomatie ne se fait pas en vase clos. Il est essentiel de s’ouvrir aux démarches entreprises par nos partenaires pour sortir de l’impasse », a-t-il insisté.

Biro Barry estime enfin qu’il n’y a « aucune honte à s’inspirer de ceux qui ont réussi, de manière positive, à sortir de situations similaires », plaidant pour une transition apaisée, inclusive et crédible.