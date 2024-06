La Conférence des coalitions politiques et faîtières (CCPF) à tenu sa huitième assemblée, ce lundi 03 juin 2024, à Conakry. À cette occasion, les acteurs politiques membres de ladite organisation ont posé le diagnostic de la situation sociopolitique et économique guinéenne.

Dans sa déclaration, la CCPF a réitéré son attachement “à sa vocation de départ qui consiste à apporter sa contribution habituelle au CNRD et à son gouvernement pour une transition inclusive, apaisée et réussie, en vue de l’organisation des élections libres et transparentes dont les résultats ne souffriront d’aucune contestation”.

Dans sa dynamique d’œuvrer pour une transition apaisée, la Conférence a salué “la clairvoyance” du Général Mamadi Doumbouya qui, selon les acteurs, “a bien voulu faire d’une priorité les activités indispensables au retour à l’ordre constitutionnel. A savoir le PN-RAVEC et le référendum. La Conférence des Coalitions Politiques et Faitières (CCPF) invite l’ensemble de la classe sociopolitique à privilégier le dialogue et à s’orienter vers une démarche républicaine pour une transition apaisée et réussie”.

Par ailleurs, la CCPF a affirmé qu’elle tient à ce que cette transition règle définitivement la question du fichier électoral qui a été à la base des contestations postélectorales ayant abouti à des pertes en vies humaines et la déchirure du tissu social. “C’est en cela qu’elle réitère son attachement au processus du PN-RAVEC. Un fichier électoral dérivé du PN-RAVEC bien mené sera un facteur capable de ramener la confiance de l’ensemble des parties prenantes vis-à-vis du processus électoral. La Conférence des Coalitions Politiques et Faïtières recommande au CNRD et au gouvernement de redynamiser le cadre de dialogue inclusif inter-guinéen afin de permettre un échange franc et clair sur le processus de retour à l’ordre constitutionnel”.